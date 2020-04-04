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В России     04.04.2020 16:30

График возращения россиян из-за рубежа на родину будет составлен 6 апреля - Голикова

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Теги:  Татьяна Голикова  россияне  возвращение 

4 апреля. Mossovetinfo.ru – График возращения находящихся за рубежом россиян на родину будет составлен в понедельник, 6 апреля, сообщила журналистам вице-премьер Татьяна Голикова.

По словам Голиковой, Россия не бросает тех, кто находится за рубежом, будет создан цивилизованный график прилета находящихся за рубежом россиян, с целью обеспечить безопасность жителей внутри страны.

«С понедельника будет сделан график, исходя из той заполняемой информационной системы, и постепенно мы начнем их возвращать», - заявила Голикова.

Ранее стало известно, что в ночь с 3 на 4 апреля Россия полностью приостановила авиасообщение с другими странами.


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Теги: 
Татьяна Голикова  россияне  возвращение 

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