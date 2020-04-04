4 апреля. Mossovetinfo.ru – График возращения находящихся за рубежом россиян на родину будет составлен в понедельник, 6 апреля, сообщила журналистам вице-премьер Татьяна Голикова.



По словам Голиковой, Россия не бросает тех, кто находится за рубежом, будет создан цивилизованный график прилета находящихся за рубежом россиян, с целью обеспечить безопасность жителей внутри страны.



«С понедельника будет сделан график, исходя из той заполняемой информационной системы, и постепенно мы начнем их возвращать», - заявила Голикова.



Ранее стало известно, что в ночь с 3 на 4 апреля Россия полностью приостановила авиасообщение с другими странами.