Губернатор Подмосковья призвал замов внимательно рассматривать все обращения граждан с портала «Добродел»

29 января. Mossovetinfo.ru - Внимательно рассматривать все обращения граждан с портала «Добродел» призвал зампредов января губернатор Московской области Андрей Воробьев на совещании с руководящим составом областного правительства, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.



«По результатам поездок хотел бы обратить внимание глав территорий на важность обработки обращений и жалоб, которые существуют. Необходимо, чтобы каждое обращение или жалоба не оставалась без нашего внимания», – приводятся слова Андрея Воробьева в сообщении пресс-службы губернатора.