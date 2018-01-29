Сообщите свою новость
 
Актуальные темы: выборы ЧМ-2018 снос пятиэтажек
В России     29.01.2018 11:33

Губернатор Подмосковья призвал замов внимательно рассматривать все обращения граждан с портала «Добродел»

ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  Воробьев  Добродел  обращения  контроль  власть  эффективность  Московская область 

29 января. Mossovetinfo.ru - Внимательно рассматривать все обращения граждан с портала «Добродел» призвал зампредов января губернатор Московской области Андрей Воробьев на совещании с руководящим составом областного правительства, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

«По результатам поездок хотел бы обратить внимание глав территорий на важность обработки обращений и жалоб, которые существуют. Необходимо, чтобы каждое обращение или жалоба не оставалась без нашего внимания», – приводятся слова Андрея Воробьева в сообщении пресс-службы губернатора.

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Воробьев  Добродел  обращения  контроль  власть  эффективность  Московская область 

Возврат к списку

Лента новостей

14:28 Общество Собянин выразил крайнюю озабоченность делом врача Мисюриной, получившей срок после смерти пациента

13:57 Происшествия Метро опровергло информацию о задымлении на станции «Курская»

13:54 Город Собянин открыл новый детский сад в Солнцево

13:43 Общество МЧС выпустило экстренное предупреждение о непогоде 30 января в Москве

12:36 Город Аренда самой дорогой квартиры в Москве снизилась до 600 тыс руб в месяц

Актуальные материалы

09:54 В мире США ввели новые санкции против России. Список лиц и компаний

16:29 Город Какие дома не будут сносить в рамках программы реновации жилья

14:22 Город Названы даты Московского урбанистического форума - 2018

22:08 Другое На Олимпиаду в Пхёнчхане МОК допустил только 169 российских спортсменов

13:50 Город Как минимум 218 домов, имеющих архитектурную ценность, сохранят в рамках реновации

19:06 Власть Николай Губенко возглавил фракцию КПРФ в Мосгордуме

21:23 Город Собянин: Московский урбанистический форум а 2018 году пройдет в «Зарядье»

17:46 Город Адреса домов для переселения по программе реновации в 2018 году

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2017 ИА МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru