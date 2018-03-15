Гудков объявил о создании с Собчак «Партии перемен»

15 марта. Mossovetinfo.ru - Политик Дмитрий Гудков и кандидат в президенты России Ксения Собчак создают «Партию перемен». Как заявил в своем telegram-канале Гудков, партия будет создана на базе «Гражданской инициативы.



По словам Гудкова, решение делать партию не с нуля принято по той причине, что у «Гражданской платформы» есть лицензия: А новой оппозиционной партии в современной России эту самую лицензию получить нереально». Гудков отметил, что «сама партия будет переформатирована.



Гудков еще раз подчеркнул, что хотел бы объединения оппозиции, но отметил, что с Григорием Явлинским наладить диалог у него не задрался: «Сигналы приходят достаточно ясные, чтобы я не питал иллюзий: на равных коалиция Дмитрий Гудков – «Яблоко» невозможна».



Гудков также объяснил, почему решил создавать партию к Ксенией Собчак, которую знает «с 2011 года, с Болотной».



«Она отличный политический журналист, успешный предприниматель и не изменяла своим взглядам за эти годы...».