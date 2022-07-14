 
Актуальные темы: Украина Донбасс
В России     14.07.2022 12:27

ИКЕЯ сообщила, что оформить заказ на распродажу в Москве и Санкт-Петербурге пока не получится

ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  IKEA  ИКЕЯ  распродажа  сбой 

14 июля. Mossovetinfo.ru - Ретейлер IKEA в России сообщил, что в ближайшее время оформление и доставка товаров в Москве и Санкт-Петербурге невозможны. Об этом говорится в сообщении на сайте компании.

В ближайшее время на проводимой российским отделением IKEA распродаже «оформить заказ в Москве и Санкт-Петербурге пока не получится, так как все интервалы для доставки и самовывоза на ближайшее время уже заняты». Также сообщается, что личный кабинет и список покупок на сайте не доступны и надо пользоваться корзиной. Об этом сообщает сайт компании – см. скрин в конце данной новости.

12 июля на сайт российского отделения IKEA запустили автоматическую очередь для онлайн-покупок. Пользователей просят не обновлять страницу, чтобы не оказаться снова в конце очереди.


x

Карта места

Загрузить')">Загрузить

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
IKEA  ИКЕЯ  распродажа  сбой 

Возврат к списку

Лента новостей

13:35 Город (Москва и область) Центр Москвы стал лидером снижения цен на жилье – министр правительства Москвы

12:27 В России ИКЕЯ сообщила, что оформить заказ на распродажу в Москве и Санкт-Петербурге пока не получится

12:15 Город (Москва и область) Сбербанк зафиксировал первое снижение цен на квартиры в новостройках Москвы за 2,5 года - РБК

10:50 Другое Замедление роста мирового спроса на нефть в 2023 году прогнозируется ОПЕК

10:34 Другое Полнолуние произойдет 13 июля в 21:38 мск.

Актуальные материалы

07:50 Мнения Путин: Запад хочет воевать с нами «до последнего украинца». Это трагедия для украинского народа

12:15 В мире 30 июня в качестве шага доброй воли ВС РФ вывели гарнизон с острова Змеиный

06:32 В мире Путин назвал освобождение Донбасса, безопасность России, конечной целью спецоперации

13:51 Власть Как будет работать новый закон об иноагентах

19:36 В мире К «деэскалации в риторике» призвал Генсек ООН в связи с заявлениями Байдена о Путине

08:59 В мире Утром 24 февраля Путин объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2020 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru