ИКЕЯ сообщила, что оформить заказ на распродажу в Москве и Санкт-Петербурге пока не получится

14 июля. Mossovetinfo.ru - Ретейлер IKEA в России сообщил, что в ближайшее время оформление и доставка товаров в Москве и Санкт-Петербурге невозможны. Об этом говорится в сообщении на сайте компании.



В ближайшее время на проводимой российским отделением IKEA распродаже «оформить заказ в Москве и Санкт-Петербурге пока не получится, так как все интервалы для доставки и самовывоза на ближайшее время уже заняты». Также сообщается, что личный кабинет и список покупок на сайте не доступны и надо пользоваться корзиной. Об этом сообщает сайт компании – см. скрин в конце данной новости.



12 июля на сайт российского отделения IKEA запустили автоматическую очередь для онлайн-покупок. Пользователей просят не обновлять страницу, чтобы не оказаться снова в конце очереди.