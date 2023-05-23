Ипотека с 1 июня 2023 года станет менее доступной из-за повышения минимального первоначального взноса

26 мая — Mossovetinfo.ru — 1 июня 2023 года вступают в силу новый порядок применения надбавок к коэффициентам риска и новые требования к расчету показателя долговой нагрузки (ПДН), действующий порядок, соответственно, будет отменен, — сообщается на сайте Банка России (регулятора).



Чтобы избежать этих надбавок, первоначальный взнос заемщика должен составлять не менее 20% с 1 июня 2023 года и не менее 30% — с 1 января 2024 года, пояснил регулятор.



Согласно документу, надбавки к коэффициентам риска по вновь выданным ипотечным кредитам на новостройки будут применяться еще год после того, как наступит одно из следующих событий (по выбору банка):

— ввод дома в эксплуатацию;

— государственная регистрация квартиры.



ЦБ напомнил, что с 1 декабря 2022 года ввел запретительные надбавки по ипотеке на строящееся жилье с первоначальным взносом менее 10%. Однако из-за снижения качества выдаваемых ипотек и роста разрыва между ценами на первичном и вторичном рынках жилья с 1 мая 2023 года установлены надбавки по остальным ипотечным кредитам, кроме тех, что выданы по госпрограммам не слишком закредитованным заемщикам.



Изменения в регулирование ипотечного кредитования, вступающие с 1 июня, коснутся только ужесточения требований к льготным ипотекам с низким первым взносом. Об этом на кануне на пресс конференции сообщила глава департамента финансовой стабильности ЦБ РФ Елизавета Данилова.



«Сегодня официально опубликовано наше указание, которое определяет применение макропруденциальных надбавок, в том числе по ипотеке. Указание вступает с 1 июня. В чем новация? У нас сейчас действует исключение на применение макропруденциальных надбавок по госпрограммам стимулирования кредитования в случае, если ПДН заемщика менее 60%. Но поскольку мы все больше озабочены все большей долей кредитов с низким первоначальным взносом, у нас, помимо ПДН, появилось еще второе условие для исключения госпрограмм из под надбавок - это первоначальный взнос, который с 1 июня должен быть не меньше 20%, а с 1 января 2024 года - не меньше 30%», — сказала Данилова на пресс-конференции.



Данилова отметила, что большая часть кредитов, , особенно на первичном рынке, будет попадать под надбавки, если у них низкий первоначальный взнос.



Также регулятор установил, что «для более точной оценки долговой нагрузки заемщиков» кредитные организации смогут оценивать доход клиентов по внутренним моделям, одобренным Банком России.



Ипотека с 1 июня 2023 года станет менее доступной, отмечают эксперты.