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В России     01.02.2023 20:03

Ипотеку под 2% запускают для новых регионов юго-запада России

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Теги:  Россия  юго-запад  ипотека  приграничные  обстрелы  Путин  совещание 

1 февраля, Mossovetinfo.ru - Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции провёл совещание по вопросам восстановления жилой инфраструктуры, разрушенной в приграничных районах и в результате чрезвычайных ситуаций, сообщает пресс-служба главы государства.

"В конце прошлого года на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам было предложено специальное решение в области жилищного строительства, оно касается новых регионов юго-запада России – Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей. В этих субъектах Федерации мы запускаем ипотеку по льготной ставке – два процента. Соответствующее постановление Правительства уже выпущено", - сказал Путин во вступительном слове.

Также Путин сказал, что там, где боевые действия завершились развернута работа и "вводятся в строй социальные объекты: детские сады, школы, больницы, поликлиники, – ремонтируется коммунальная инфраструктура, дороги, сети связи".

Совещание 1 февраля было посвящено, как отметил Путин, "поддержке жителей Крыма, Белгородской, Брянской и Курской областей, чьи дома и квартиры на приграничных территориях оказались повреждены или разрушены из-за обстрелов неонацистских формирований".
Президент считает приоритетным "ликвидировать саму возможность обстрелов" этих территорий.
"Конечно, приоритетная задача – ликвидировать саму возможность обстрелов, но это дело уже военного ведомства", - сказал Путин.

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Теги: 
Россия  юго-запад  ипотека  приграничные  обстрелы  Путин  совещание 

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