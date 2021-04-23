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В России     23.04.2021 11:09

Использование маткапитала предложили упросить

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Теги:  Госдума  Минтруд  материнский капитал  жилье  покупка жилья 

23 апреля. Mossovetinfo.ru — Депутат Госдумы Евгений Федоров обратился с письмом к главе Минтруда Антону Котякову, в котором предложил снять временное ограничение на использование материнского капитала для покупки жилья без ипотеки, сообщает RT.

В настоящее время материнский капитал разрешается использовать для покупки жилья сразу после рождения ребенка, но только в том случае, если жилье покупается в ипотеку. Использовать же маткапитал для покупки жилья без ипотеки разрешается только через три года после рождения ребенка.

В результате, отметил депутат, семья, которая хочет приобрести жилье и нуждается для этого в средствах маткапитала, либо вынуждена все же брать ипотечный кредит, либо вынуждена ждать три года, за которые стоимость жилья может существенно вырасти.

Федоров попросил главу Минтруда оценить целесообразность изменения данного правила и позволить семьям покупать жилье за счет средств материнского капитала сразу после рождения ребенка.

Ранее правительство РФ упростило правила направления средств маткапитала на улучшение жилищных условий. Кроме того, в начале апреля был опубликован приказ Минтруда, изменяющий правила использования маткапитала.

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Теги: 
Госдума  Минтруд  материнский капитал  жилье  покупка жилья 

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