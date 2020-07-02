2 июля. Mossovetinfo.ru – Центризбирком обработал все 100% протоколов с голосования по внесению изменений в российскую Конституцию и подвел предварительные итоги голосования, официальные итоги голосования будут подведены в пятницу, 3 июля.



Явка на голосование составила 67,97% от общего числа избирателей. Из тех, кто принял участие в голосовании, 77,92% проголосовали за внесение изменений в Конституцию, 21,27% высказались против.



В Москве явка на голосование составила 55, 93%, при этом, более миллиона человек приняли участие в электронном голосовании. За внесение изменений в Конституцию высказались 62,33% москвичей, против - 37,67%.



Голосование по внесению изменений в Конституцию стартовало в России 25 июня, основной день голосования прошел 1 июня.