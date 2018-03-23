23 марта. Mossovetinfo.ru – Утверждены окончательные итоги выборов президента России 2018 года.
Итоговая явка на выборах составила 67,54% — 73 миллиона 629 тысяч 581 человек.
Победу на выборах одержал Владимир Путин - 76,69% голосов (56 миллионов 430 тысяч 712 избирателей).
Далее следуют:
Павел Грудинин (11,77%, 8 659 206);
Владимир Жириновский (5,65%, 4 154 985);
Ксения Собчак (1,68%, 1 238 031);
Григорий Явлинский (1,05%, 769 644);
Борис Титов (0.76%, 556 801);
Максим Сурайкин (0.68%, 499 342);
Сергей Бабурин (0.65%, 479 013).
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