23 марта. Mossovetinfo.ru – Утверждены окончательные итоги выборов президента России 2018 года.

Итоговая явка на выборах составила 67,54% — 73 миллиона 629 тысяч 581 человек.



Победу на выборах одержал Владимир Путин - 76,69% голосов (56 миллионов 430 тысяч 712 избирателей).



Далее следуют:



Павел Грудинин (11,77%, 8 659 206);

Владимир Жириновский (5,65%, 4 154 985);

Ксения Собчак (1,68%, 1 238 031);

Григорий Явлинский (1,05%, 769 644);

Борис Титов (0.76%, 556 801);

Максим Сурайкин (0.68%, 499 342);

Сергей Бабурин (0.65%, 479 013).