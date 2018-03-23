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В России     23.03.2018 14:24

Итоги выборов президента России

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Теги:  выборы-2018  выборы президента РФ  выборы 

23 марта. Mossovetinfo.ru – Утверждены окончательные итоги выборов президента России 2018 года.
Итоговая явка на выборах составила 67,54% — 73 миллиона 629 тысяч 581 человек.

Победу на выборах одержал Владимир Путин - 76,69% голосов (56 миллионов 430 тысяч 712 избирателей).

Далее следуют:

Павел Грудинин (11,77%, 8 659 206);
Владимир Жириновский (5,65%, 4 154 985);
Ксения Собчак (1,68%, 1 238 031);
Григорий Явлинский (1,05%, 769 644);
Борис Титов (0.76%, 556 801);
Максим Сурайкин (0.68%, 499 342);
Сергей Бабурин (0.65%, 479 013).


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Теги: 
выборы-2018  выборы президента РФ  выборы 

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