8 октября. Mossovetinfo.ru - Из проекта нового Кодекса об административных правонарушениях исключили статью о штрафе за отказ от вакцинации, сообщает РИА Новости со ссылкой на члена рабочей группы по подготовке проекта, депутата Госдумы Дмитрия Вяткина.



Ранее проект предполагал, что за отказ граждан из групп риска от предписанных медосмотров и прививок, на них будет накладываться штраф в размере до 7 тысяч рублей. Теперь этот пункт исключен.



При этом, Роспотребнадзор уточнял, что пункт о штрафах за отказ от вакцинации будет касаться только представителей профессиональный групп риска.



Ранее предполагалось, что новый КоАП вступит в силу с 1 января 2021 года, однако в ходе межведомственного согласования и общественного обсуждения, было высказано много замечаний и предложений. В связи с этим срок вступления в силу новой редакции кодекса был отложен.