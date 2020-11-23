Из ЛДПР вышли 17 депутатов гордумы Хабаровска, в том числе спикер

17 депутатов городской думы краевого города Хабаровск от партии ЛДПР сегодня прибыли в региональное отделение политической партии ЛДПР в Хабаровском крае и направили заявление о выходе из партии ЛДПР. Об этом СМИ сообщил спикер Михаил Сидоров. Он назвал причину выхода - расхождение взглядов депутатов с политикой регионального отделения партии.



В то же время спикер сообщил, что выход депутатов из партии не отразится на работе городской думы и пообещал, что с властями всех уровней будут сохранены рабочие отношения.



В сентябре 2019 года по итогам выборов в городскую думу прошли 34 кандидата от ЛДПР и один - от "Справедливой России". Нынешним летом один из депутатов вышел из ЛДПР. Позднее другого депутата, члена ЛДПР, ставшего фигурантом уголовного дела об избиении пенсионера, исключили из партии и 24 ноября планируется дать согласие на снятие с него полномочий депутата.



5 ноября, под руководством и.о. губернатора Михаила Дегтярёва прошло заседание фракции ЛДПР Городской Думы Хабаровска. Одним из вопросов стало выдвижение Павла Тупченко на должность руководителя фракции в городской Думе. До этого времени полномочия руководителя фракции занимал Михаил Сидоров, совмещая ее с полномочиям председателя городской думы.