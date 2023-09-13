Другие материалы
-
В России
15.09.2023, 08:43
Из Минфина сообщили о планах снизить долю льготной ипотеки на первичном рынке до 50%
15 сентября — Mossovetinfo.ru — Минфин планирует снизить долю льготных программ на первичном рынке ипотеки до 50%. Об ...
-
В России
13.09.2023, 08:53
Минобороны РФ сообщило о повреждении ракетами ВСУ двух российских кораблей находящихся на ремонте
13 сентября — Mossovetinfo.ru — Минобороны РФ сообщило о повреждении ракетами ВСУ двух российских кораблей находящи...
-
В России
13.09.2023, 08:34
Путин и Ким Чен Ын встретились на космодроме Восточный
13 сентября — Mossovetinfo.ru — Президент России Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын встретились на космодроме Во...