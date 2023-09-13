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В России     15.09.2023 08:43

Из Минфина сообщили о планах снизить долю льготной ипотеки на первичном рынке до 50%

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Теги:  ипотека  льготы  Минфин  планы  первичный рынок 

15 сентября — Mossovetinfo.ru — Минфин планирует снизить долю льготных программ на первичном рынке ипотеки до 50%. Об этом сообщил директор департамента финансовой политики ведомства Иван Чебесков, передают «Известия».

Сейчас льготные программы покрывают 80–90% всего первичного рынка ипотеки, рассказал «Известиям» директор департамента финансовой политики Минфина Иван Чебесков. По его словам, эта цифра должна снижаться — уровень субсидирования должен составлять максимум 50%. Поэтому дальнейшее обсуждение пролонгации или изменения условий жилищного кредитования с господдержкой должно быть комплексным, отметил он.

В Минфине уточнили, что ипотека с господдержкой под 8% будет действовать до июля 2024 г.

Также в Минфине предлагают ввести репатриацию (обязательный возврат в РФ) валютной выручки экспортеров, сообщил Чебесков «Известиям».

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Теги: 
ипотека  льготы  Минфин  планы  первичный рынок 

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