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В России     06.12.2020 09:57

Из-за долгов более 4 млн россиян не могут выехать за границу

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Теги:  ФСПП  приставы  долг  граница  ограничения  выезд 

6 декабря. Mossovetinfo.ru - В 2020-ом году количеству невыездных должников увеличилось на 20% из-за долгов 4,1 млн россиян не могут выехать за границу. Об этом Федеральная служба судебных приставов (ФССП) сообщила «РИА Новости». Годом ранее таких «невыездных» было 3, 4 млн.

Приставы вправе ограничить выезд должника при долге от 30 тысяч рублей, а по некоторым видам задолженности — от десяти тысяч.

Наиболее часто в числе лиц, попавших в списки ограничений на выезд за границу находятся люди с просроченными банковскими кредитами и не выплачивающие алименты на содержание детей. Чтобы узнать о наличии долга и в дальнейшем избежать неприятных ситуаций на границе можно обратиться к официальному электронному сервису «Банк данных исполнительных производств». На странице официального портала необходимо ввести персональные данные (ФИО, дата рождения) для просмотра актуальных исполнительных документов, срок действия которых еще не истек.

Справка ИА МОССОВЕТ: В 2020 году законодательно закреплен п.1 ст.67 ФЗ №229 размер долга, ограничивающий выезд за границу — 30 тысяч рублей.Для граждан, с задолженностью о взыскании алиментов, возмещении вреда, причиненного здоровью, возмещении вреда в связи со смертью кормильца, имущественного ущерба и (или) морального вреда, причиненных преступлением, поездка за границу запрещена, если сумма задолженности превышает 10 тысяч рублей.

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Теги: 
ФСПП  приставы  долг  граница  ограничения  выезд 

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