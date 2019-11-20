20 ноября. Mossovetinfo.ru – Федеральные и региональные государственные органы с 2024 году прекратят прием граждан и передадут полномочия по приему в МФЦ, сообщают «Известия» со ссылкой на законопроект о госуслугах, разработанный Минэкономразвития.



По словам замминистра Саввы Шипова, разработанный законопроект закладывает «новую философию взаимодействия человека с государством». Прием в МФЦ поможет гражданам получать госуслуги независимо от места прописки, кроме того, все услуги станут доступны в электронном виде.



Услуги федеральных ведомств можно будет получить в любом МФЦ страны, а услуги региональных и муниципальных организаций – в любом МФЦ данного субъекта федерации.



Также сообщается, что часть услуг будет оказываться до фактического обращения – например в день 45-летия гражданину автоматически предложат написать заявление на смену паспорта, при этом запрос будет уже полностью заполнен, от человека потребуется только подпись. При смене фамилии гражданину предложат подать одновременное заявление на замену загранпаспорта и водительских прав. При этом по умолчанию все заявления будут заполнять сотрудники МФЦ.



При этом, в отдельных (неустранимых) случаях возможность обратиться в госорганы у граждан сохранится. Перечень таких случаев правительство разработает позднее.



Планируется, что новый законопроект вступит в силу с 1 января 2021 года.