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В России     27.04.2020 08:17

К 2024 году в России построят и реконструируют 850 объектов по переработке мусора

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Теги:  мусор  переработка  Правительство РФ 

27 апреля. Mossovetinfo.ru – Правительство России одобрило федеральную схему по обращению с отходами, которая предусматривает строительство и реконструкцию 850 объектов по переработке мусора, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу вице-премьера Виктории Абрамченко.

Интерактивная карта с источниками образования отходов, объектами инфраструктуры и маршрутами движения ТКО разработана и представлена Российским экологическим оператором.

Размещение объектов переработки мусора будет согласовано с регионами и опубликовано осенью 2020 года.


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Карта места

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Теги: 
мусор  переработка  Правительство РФ 

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