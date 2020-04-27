27 апреля. Mossovetinfo.ru – Правительство России одобрило федеральную схему по обращению с отходами, которая предусматривает строительство и реконструкцию 850 объектов по переработке мусора, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу вице-премьера Виктории Абрамченко.
Интерактивная карта с источниками образования отходов, объектами инфраструктуры и маршрутами движения ТКО разработана и представлена Российским экологическим оператором.
Размещение объектов переработки мусора будет согласовано с регионами и опубликовано осенью 2020 года.
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