16 апреля. Mossovetinfo.ru – К концу апреля в России будут производить 7 миллионов различных типов защитных масок в сутки, заявил в эфире телеканала «Россия 1» глава Минпромторга Денис Мантуров.



В начале апреля в России производилось 1,6 миллиона масок разных типов. 6 марта Правительство России ограничило торговлю медицинскими масками.