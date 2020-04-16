16 апреля. Mossovetinfo.ru – К концу апреля в России будут производить 7 миллионов различных типов защитных масок в сутки, заявил в эфире телеканала «Россия 1» глава Минпромторга Денис Мантуров.
В начале апреля в России производилось 1,6 миллиона масок разных типов. 6 марта Правительство России ограничило торговлю медицинскими масками.
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