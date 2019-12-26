26 декабря. Mossovetinfo.ru – К лету 2020 года будут запущены поезда до курортных городов Крыма Евпатории и Феодоссии, рассказал журналистам премьер-министр республики Юрий Гоцанюк в ходе встречи первого поезда Москва – Симферополь.
«География к курортному сезону увеличится. Поезда смогут двигаться не только в Севастополь и Симферополь, но и во все города, где есть железнодорожное сообщение на территории Республики Крым», - заявил Гоцанюк, чьи слова приводит ТАСС.
Президент России Владимир Путин 23 декабря открыл железнодорожное движение по Крымскому мосту. 25 декабря в Севастополь прибыл первый поезд из Санкт-Петербурга, 26 декабря в Симферополе встретили первый поезд из Москвы. Поезда в Крым из Москвы и Санкт-Петербурга будут ходить круглогодично. Кроме того, прорабатывается еще 7 железнодорожных маршрутов в Крым из других городов страны.
10:32 В России К лету 2020 года будут запущены поезда в Евпаторию и Феодосию
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