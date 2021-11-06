Кадыров требует от Симоньян перестать пиарить свой информационный продукт на кавказцах

6 ноября. Mossovetinfo.ru - По мнению Главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова, Симоньян (Маргарита Симоньян - Главный редактор телеканала RT с 2005 года, международного информационного агентства «Россия сегодня» с 2013 года и информационного агентства «Sputnik» с 2014 года - ред.) рекламирует свой информационный продукт на кавказцах. Об этом Р.Кадыров написал в своем официальных аккаунте RKadyrov_95 в Telegram в субботу вечером, комментируя "пиар" Симоньян на теме якобы "ненадлежаще-специфического" поведения кавказцев в Москве и России.



Кадыров «напомнил "уроженке Кавказа" Симоньян, что перед тем как делать заявления, главреду серьезного, авторитетного СМИ нужно проверять информацию, а только затем делать выводы и пиариться на свежей теме» и хотел бы понять, «почему практика получения достоверной информации вдруг отошла у Симоньян на второй план, а на первый вышел так называемый хайп?». В результате такой практики «серьёзные на первый взгляд СМИ скатываются до уровня бульварной жёлтой прессы, идя на поводу у недальновидной аудитории», отметил Кадыров.



Кадыров Обратился к властям России, «правозащитникам и всем, кому не наплевать на будущее страны», - «не позволять задевать в интернете национальные и религиозные чувства миллионов россиян».

«Обращаюсь к Администрации Президента РФ, Государственной Думе, правозащитникам и всем, кому не наплевать на будущее страны - эту тенденцию нужно остановить и не позволять задевать в интернете национальные и религиозные чувства миллионов россиян. В стране действуют агенты иностранных государств, которые расшатывают эту тему, прикрываясь свободой слова. К этому давно пора подключить спецслужбы. Зачинщиков и провокаторов не трудно найти, но это нужно сделать до тех пор, пока их не найдет оскорбленный ими до предела человек и не совершит преступление, защищая свою честь и достоинство. Но это уже будет новый круг разжигания межнациональной розни между гражданами одной страны, и станет только хуже».



Полный текст обращения (поста, выступления) Главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова:

"Kadyrov_95

Хотел бы еще напомнить "уроженке Кавказа" Симоньян, что перед тем как делать заявления, главреду серьезного, авторитетного СМИ нужно проверять информацию, а только затем делать выводы и пиариться на свежей теме. К примеру, в происшествии с Халимат Тарамовой "уроженка Кавказа" Симоньян получила удачную возможность с ней поговорить, выяснить подробности. Мы обменялись телефонами, разобрались в ситуации. А что сейчас произошло? Почему практика получения достоверной информации вдруг отошла у Симоньян на второй план, а на первый вышел так называемый хайп? Кстати говоря, когда мы интересуемся у главредов ряда СМИ, почему они без повода упоминают Северный Кавказ или кавказцев в негативном контексте, нам не раз отвечали открыто: без такого упоминания у нас не бывает просмотров.

Хватит рекламировать свой информационный продукт на кавказцах! Серьёзные на первый взгляд СМИ скатываются до уровня бульварной жёлтой прессы, идя на поводу у недальновидной аудитории. Такой грязный приём может привести к непоправимым последствиям. Мы только что отметили День народного единства, который призван лишить наше общество подобной болезни. Но СМИ ведут себя так, будто есть только две категории граждан: кавказец и человек без национальности. Почему не называют уроженцев других регионов? Тысячи других происшествий без участия кавказцев наглухо замалчиваются или в них не указывается этническая или региональная принадлежность. Убийства в школе, крупные коррупционные схемы, государственная измена и другие громкие преступления - давайте и тут называть национальность или хотя бы "лицо славянской национальности", "уроженец Москвы". Приятно? Зато это будет справедливо и честно по отношению ко всем народам.



Повторяю, такие методы не приведут к единству нашего государства. Вырастет целое поколение, которое будет думать, что Кавказ - это отдельное государство. Вы и без меня знаете, какие дальше будут трагические последствия. Не останется и мокрого места от единой самоидентичности граждан. Сегодня из тысяч преступлений, совершенных в разных уголках страны разными людьми, СМИ специально выбирают только те, где можно упомянуть уроженцев республик СКФО в негативном свете и начинают мусолить эту тему. А почему не пишут, как кавказцы защитили в метро девушку от пьяных дебоширов славянской внешности?

Обращаюсь к Администрации Президента РФ, Государственной Думе, правозащитникам и всем, кому не наплевать на будущее страны - эту тенденцию нужно остановить и не позволять задевать в интернете национальные и религиозные чувства миллионов россиян. В стране действуют агенты иностранных государств, которые расшатывают эту тему, прикрываясь свободой слова. К этому давно пора подключить спецслужбы. Зачинщиков и провокаторов не трудно найти, но это нужно сделать до тех пор, пока их не найдет оскорбленный ими до предела человек и не совершит преступление, защищая свою честь и достоинство. Но это уже будет новый круг разжигания межнациональной розни между гражданами одной страны, и станет только хуже". 18:30»/





За минуту до поста «про Симоньян» Кадыров также написал следующее:

"Kadyrov_95

Мне, как и любому кавказцу, уже надоело это вечное обвинение по любому, даже маленькому происшествию. Весь интернет за пару дней заполонили заявления о неподобающем поведении всех без исключения кавказцев, причем, даже из уст, казалось бы, политически грамотных людей, называющих себя патриотами государства. Когда кавказцы побеждают на татами, борцовском ковре или на ринге, это - "россияне", и весь интернет гордится успехами российских спортсменов. Когда устраивают драку и говорят на ломаном русском, это - "понаехавшие, у которых надо поголовно проверить регистрацию".

Осточертели подобные средства массовой информации и их забугорные хозяева.

Ладно, подрался кавказец. Что мешает его молча задержать и посадить по всей строгости закона? Или без дополнительной шумихи в СМИ правоохранительные органы боятся это сделать?

Несколько дней называли подравшихся в Ватутинках уроженцами республик СКФО. Ни одно продажное СМИ не извинилось за распространение недостоверной информации или разжигание розни.



Заявляю: мы, жители Северного Кавказа (чеченцы, ингуши, дагестанцы, кабардинцы, балкарцы и другие - все без исключения!), являющиеся гражданами Российской Федерации, не приезжие. Живем у себя дома, хотите вы этого или нет, но так будет всегда! Это наша Родина, и на защиту Родины, кстати, кавказцы всегда становились стеной. А тем, кто плохо разбирается в современной истории, напомню, что более 20 лет назад, когда иностранные спецслужбы при поддержке Березовского и подобных ему предателей пытались продать Россию и развязать войну внутри государства, мы, жители кавказских республик на южном рубеже России, не позволили это сделать и вырезали с корнями международную террористическую группировку. В противном случае последствия этих террористических угроз в конце концов настигли бы каждого, кто сегодня разевает в сторону кавказцев свой рот.

Именно после полного провала плана по развязыванию войны на Северном Кавказе у западных спецслужб появились другие варианты развала России: война в Южной Осетии, вечное недовольство Украины Россией, санкции, ограничения - все это очередные этапы немой войны против большой, сильной и великой страны, которую не победить в открытом противостоянии.

Меня удивляет некомпетентность и безмозглость отдельных "политологов", которые в любой конфликтной ситуации не могут предложить ничего лучше, кроме как "закрепить ответственность за происшедшим за главами регионов". Перед тем как делать подобные заявления на всю страну, нужно сначала найти в себе достаточно ума, чтобы разобраться в политическом устройстве, а иначе получается, что сбор средств за электричество и газ - глава субъекта, правоохранительные действия - глава субъекта, террористическая угроза - глава субъекта. Хотя все вышеуказанное - не сфера деятельности регионов. Никто не берет во внимание, что управления МВД, ФСБ, Прокуратуры, Следственного комитета - всё это федеральные структуры, а не региональные. Поэтому лично я вижу в подобных заявлениях открытую провокацию с целью вынудить принять решения, которые будут противоречить политической системе и, как следствие, усугублять происходящее. Это не решение проблемы, а ее наивное размазывание по регионам и структурам. Найти бы таких авторов фантастических идей и проверить на факт контактов с иностранными агентами. Думаю, нашли бы много интересного. 18:29»

