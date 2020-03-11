11 марта. Mossovetinfo.ru – Зарубежные товары на фоне падения курса рубля подорожают на 10-35%, сообщают «Известия» со ссылкой на мнение опрошенных экспертов.



Рост цен на товары, которые ввозят в Россию из-за рубежа может составить до 35%, а на те товары, которые зарубежные компании производят на территории России – до 10%.



По мнению экспертов, наибольший рост ожидается на бытовую технику, электронику и гаджеты – рост цен в этом сегменте может составить до 35%. На 10-15% могут вырасти цены на лекарства, также серьезно вырастут цены на детские товары, одежду и обувь. На 6-10% вырастут цены на автомобили, причем как на зарубежные, так и на собираемые в России, а также на отечественные марки, использующие иностранные комплектующие.



Также, по мнению экспертов, вырастут цены на жилье. Рост составит 10-15%, а в случае продолжения падения цен на нефть – и до 20%. При этом, по мнению экспертов вначале вырастут цены на новостройки, а затем начнут расти цены на жилье и на вторичном рынке.



При этом эксперты отмечают, что в целом программа импортозамещения дала результат, поэтому годовая инфляция в стране не превысит запланированных 4%.