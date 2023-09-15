Картаполов: мобилизованные вернутся домой после завершения военной операции

15 сентября — Mossovetinfo.ru — Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что мобилизованные россияне покинут зону боевых действий после окончания военной операции на территории Украины. Он подчеркнул, что никакая ротация не предусмотрена. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.



«Они вернутся домой после завершения специальной военной операции. Ротация никакая не предусмотрена. Им положен отпуск за каждые шесть прослуженных месяцев, они сейчас в эти отпуска и ходят»,— сказал Картаполов Lenta.ru.



Он также отметил, что в срок отпуска не входит время, потраченное на дорогу.



По словам Картаполова, продолжающийся активный набор контрактников – непрерывный процесс, необходимый для пополнения имеющихся и формирования новых частей.