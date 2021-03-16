Другие материалы
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В России
16.03.2021, 17:47
Карту «Тройка» начали тестировать в Ульяновске
16 марта. Mossovetinfo.ru – В Ульяновске началось тестирование карты «Тройка» для оплаты проезда в общественном транспорте, сообщает telegram-канал департамента транспорта Москвы. Для тестирован...
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В России
16.03.2021, 16:40
Правила сдачи экзамена на права изменятся в России с 1 апреля
16 марта. Mossovetinfo.ru – С 1 апреля в России изменятся правила сдачи экзамена на водительские права, сообщает портал Аutonews со ссылкой на пресс-службу МВД. По новым правилам будут объединен...
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В России
16.03.2021, 15:24
Роскомнадзор заблокирует Twitter в случае неудаления запрещенного контента
16 марта. Mossovetinfo.ru – Соцсеть Twitter может быть заблокирована в России через месяц, если не пойдет на сотрудничество с Роскомнадзором по вопросам удаления запрещенного контента, сообщает «Интер...