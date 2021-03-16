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В России     16.03.2021 17:47

Карту «Тройка» начали тестировать в Ульяновске

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Теги:  карта Тройка  оплата проезда  Ульяновск  тестирование 

16 марта. Mossovetinfo.ru – В Ульяновске началось тестирование карты «Тройка» для оплаты проезда в общественном транспорте, сообщает telegram-канал департамента транспорта Москвы.

Для тестирования в Ульяновск передано 100 карт «Тройка» оплатить проезд которыми моэно будет в 60 городских троллейбусах. Если испытания пройдут успешно, «Тройка» станет доступна для оплаты проезда во всем общественном транспорте Ульяновска.

С 1 февраля возможность оплатить проезд «Тройкой» была введена в Подмосковье на маршрутах с фиксированным тарифом, там, где плата списывается на входе. С 1 марта возможность оплатить проезд «Тройкой» появилась еще на 100 подмосковных маршрутах.

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Карта места

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Теги: 
карта Тройка  оплата проезда  Ульяновск  тестирование 

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