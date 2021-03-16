В России 16.03.2021, 17:47 Карту «Тройка» начали тестировать в Ульяновске

16 марта. Mossovetinfo.ru – В Ульяновске началось тестирование карты «Тройка» для оплаты проезда в общественном транспорте, сообщает telegram-канал департамента транспорта Москвы. Для тестирован...

В России 16.03.2021, 15:24 Роскомнадзор заблокирует Twitter в случае неудаления запрещенного контента

16 марта. Mossovetinfo.ru – Соцсеть Twitter может быть заблокирована в России через месяц, если не пойдет на сотрудничество с Роскомнадзором по вопросам удаления запрещенного контента, сообщает «Интер...