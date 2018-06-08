8 июня. Mossovetinfo.ru – Каждый второй житель России планирует смотреть трансляции матчей чемпионата мира по футболу 2018 года, следует из данных опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).



По данным опроса, трансляции матчей намерены смотреть 52% респондентов. При этом 20% заявили, что планируют смотреть все матчи (среди мужчин – 29%, среди активных болельщиков – 91%), 32% намерены смотреть только матчи сборной России (среди активных болельщиков – 49%). 11% опрошенных пока не определились.



Наибольший интерес у россиян вызывают сборная России (79%) Германии и Бразилии (по 15%) и Испании (9%).



При этом в победу сборной России на чемпионате мира верят 11% россиян. 6% верят, что сборная дойдет до финала турнира, 11% надеются на попадание в полуфинал, 14% - в ¼ финала, 20% считают, что сборная выйдет из группы. 19% считают, что сборная России не выйдет из группы.



Фаворитами чемпионата россияне считают сборные Германии и Бразилии – в их победу на ЧМ-2018 верят по 12% опрошенных.