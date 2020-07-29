29 июля. Mossovetinfo.ru – Кешбэк за покупку туристических туров по России можно будет получить только на поездки, совершенные до 20 декабря 2020 года, сообщается на официальном сайте Ростуризма.
Также подчеркивается, что покупка тура должна быть оплачена только в рамках программы в период ее проведения и только у ее участников. О времени старта программы Ростуризм намерен объявить в ближайшее время. Планируется, что программа возврата части средств за турпоездки по России стартует в августе.
Ранее стало известно, что правительство вводит программу поддержки внутреннего туризма, путем возврата части средств за турпоездки в российские регионы. За турпоездку стоимостью от 25 до 50 тысяч рублей туристам вернут на карту 5 тысяч рублей, за тур, стоимостью от 50 до 75 тысяч рублей – 10 тысяч рублей, за туры стоимостью более 75 тысяч рублей – 15 тысяч рублей.
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