 
Актуальные темы: Конституция коронавирус реновация
В России     29.07.2020 10:50

Кешбэк за покупку турпоездок можно получить за поездки по РФ, совершенные до 20 декабря

ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  Ростуризм  туризм  кешбэк 

29 июля. Mossovetinfo.ru – Кешбэк за покупку туристических туров по России можно будет получить только на поездки, совершенные до 20 декабря 2020 года, сообщается на официальном сайте Ростуризма.

Также подчеркивается, что покупка тура должна быть оплачена только в рамках программы в период ее проведения и только у ее участников. О времени старта программы Ростуризм намерен объявить в ближайшее время. Планируется, что программа возврата части средств за турпоездки по России стартует в августе.

Ранее стало известно, что правительство вводит программу поддержки внутреннего туризма, путем возврата части средств за турпоездки в российские регионы. За турпоездку стоимостью от 25 до 50 тысяч рублей туристам вернут на карту 5 тысяч рублей, за тур, стоимостью от 50 до 75 тысяч рублей – 10 тысяч рублей, за туры стоимостью более 75 тысяч рублей – 15 тысяч рублей.


x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Ростуризм  туризм  кешбэк 

Возврат к списку

Лента новостей

11:53 Общество Предварительное заседание по делу Ефремова отложено на 30 июля

10:50 В России Кешбэк за покупку турпоездок можно получить за поездки по РФ, совершенные до 20 декабря

10:14 Город (Москва и область) Бережковскую набережную и набережную Тараса Шевченко благоустроят до конца года

10:00 В России S7 объявила о возобновлении полетов в Турцию с 10 августа

09:31 В России Минпромторг разрабатывает концепцию использования алкозамков в России

Актуальные материалы

08:20 Общество Москвичам напомнили, как оформить жилье в центрах госуслуг

15:36 В мире Глава ВОЗ заявил об усилении пандемии коронавируса в мире

13:31 В России С 1 августа возобновляется международное авиасообщение

09:19 Город (Москва и область) С начала 2020 года около 6 тысяч человек уже переехали в новое жилье по программе реновации

08:14 Общество В Госдуме предложили штрафовать мотоциклистов за движение между рядами

07:08 Общество Детские технопарки в Москве открыли запись на очные занятия

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2020 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru