29 октября. Mossovetinfo.ru – Продление программы льготной ипотеки под 6,5% до 1 июля 2021 года может быть не последним, заявил в эфире телеканала РБК вице-премьер Марат Хуснуллин.
По словам Хуснуллина, программа пользуется большим спросом, на сегодняшний день ей воспользовались уже 250 тысяч человек. Поэтому ближе к июлю правительство будет смотреть и оценивать различные факторы, и ставить вопрос о дальнейшем продлении программы или перевода ее в иные формы.
Программа льготной ипотеки была запущена по предложению президента России Владимира Путина в середине апреля. Первоначально планировалось, что программа будет действовать до 1 ноября текущего года. Позднее в правительстве предложили продлить программу.
14 октября президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства предложил продлить программу льготной ипотеки до середины 2021 года.
27 октября премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о продлении программы льготной ипотеки до 1 июля 2021 года.
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