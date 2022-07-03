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В России     03.07.2022 12:49

Киевским режимом совершён преднамеренный удар по жилым кварталам Белгорода и Курска - Минобороны

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Теги:  Россия  Минобороны  Белгород  Курск 

3 июля. Mossovetinfo.ru – Ночью третьего июля киевским режимом целенаправленно планировался и был осуществлен ракетный преднамеренный удар по жилым кварталам Белгорода и Курска, сообщает 3 июля Министерство обороны Российской Федерации.

«Сегодня ночью с трех часов до трех тридцати московского времени киевским режимом был совершён преднамеренный удар баллистическими ракетами «Точка-У» с кассетными боеприпасами и беспилотниками Ту-143 «Рейс» по жилым кварталам Белгорода и Курска, где нет никаких военных объектов», - сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.

«… данный ракетный удар целенаправленно планировался и был осуществлен против мирного гражданского населения российских городов», отмечается в сообщении.

Также Минобороны сообщило, что российскими средствами ПВО все три запущенные украинскими националистами по Белгороду баллистические ракеты «Точка-У» с кассетными головными частями уничтожены в воздухе. В результате поражения украинских ракет, обломки одной из них упали на жилой дом в городе.

Также, по информации Монобороны, российскими средствами ПВО на подлете к Курску были уничтожены два начиненных взрывчаткой украинских реактивных беспилотных летательных аппарата Ту-143 «Рейс».

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Теги: 
Россия  Минобороны  Белгород  Курск 

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