Киевским режимом совершён преднамеренный удар по жилым кварталам Белгорода и Курска - Минобороны

3 июля. Mossovetinfo.ru – Ночью третьего июля киевским режимом целенаправленно планировался и был осуществлен ракетный преднамеренный удар по жилым кварталам Белгорода и Курска, сообщает 3 июля Министерство обороны Российской Федерации.



«Сегодня ночью с трех часов до трех тридцати московского времени киевским режимом был совершён преднамеренный удар баллистическими ракетами «Точка-У» с кассетными боеприпасами и беспилотниками Ту-143 «Рейс» по жилым кварталам Белгорода и Курска, где нет никаких военных объектов», - сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.



«… данный ракетный удар целенаправленно планировался и был осуществлен против мирного гражданского населения российских городов», отмечается в сообщении.



Также Минобороны сообщило, что российскими средствами ПВО все три запущенные украинскими националистами по Белгороду баллистические ракеты «Точка-У» с кассетными головными частями уничтожены в воздухе. В результате поражения украинских ракет, обломки одной из них упали на жилой дом в городе.



Также, по информации Монобороны, российскими средствами ПВО на подлете к Курску были уничтожены два начиненных взрывчаткой украинских реактивных беспилотных летательных аппарата Ту-143 «Рейс».