 
Актуальные темы: пропуск пропуска коронавирус реновация
В России     02.06.2020 14:37

Кинотеатры в России заработают в июле, театры - осенью

ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  коронавирус  кинотеатры  театры  открытие  снятие ограничений 

2 июня. Mossovetinfo.ru – Российские кинотеатры откроются в середине июля, театры и концертные залы – осенью, сообщил на брифинге вице-премьер российского правительства Дмитрий Чернышенко.

Театры и кинотеатры смогут открыться с соблюдением мер безопасности, в частности будет необходимо соблюдать социальную дистанцию, использовать средства индивидуальной защиты. Для обеспечения социальной дистанции будет использоваться специальная схема рассадки.

Ранее Роспотребнадзор утвердил рекомендации по профилактике коронавирусной инфекции в кинотеатрах, при соблюдении которых кинотеатры могут возобновить работу.



x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
коронавирус  кинотеатры  театры  открытие  снятие ограничений 

Возврат к списку

Лента новостей

15:06 Город (Москва и область) В Москве сняли блок-посты на въездах в город

14:37 В России Кинотеатры в России заработают в июле, театры - осенью

13:30 Мнения Навальный начал кампанию по обнулению рейтинга председателя Мосгордумы Шапошникова

13:19 Другое Чемпионат России по футболу возобновится 19 июня

13:11 Власть Массовая вакцинация от коронавируса в РФ может начаться осенью - Чернышенко

Актуальные материалы

17:28 Город (Москва и область) График прогулок. Интерактивная карта

20:09 Власть Масочный режим усилят в Москве с 1 июня

09:59 Город (Москва и область) Как оформить пропуска для проезда с 27 мая из Подмосковья в Москву

11:22 Город (Москва и область) Как записаться на прием в центры госуслуг «Мои документы»

14:41 Мнения Власти будут вынуждены смягчить условия для досрочного выхода на пенсию - эксперт

18:26 Город (Москва и область) Цифровые пропуска отменят в Подмосковье с 23 мая

13:47 Другое В легких пациентов, скончавшихся от коронавируса, вскрытие выявило особенность

12:33 Власть ЦИК РФ возобновил подготовку к рефередуму по Конституции

12:09 Город (Москва и область) 25 или 26 мая в Подмосковье вновь начнут отключать отопление

19:24 Власть С 27 мая в Москве будут действовать только московские цифровые пропуска

17:48 Город (Москва и область) МФЦ Подмосковья могут возобновить работу 25 мая

14:31 Власть Путин предложил провести ЕГЭ 29 июня

08:44 Общество Теплая погода вернется в Москву в конце мая

15:05 Мнения Жириновский предложил ликвидировать Совфед и сократить депутатов Госдумы и Мосгордумы

23:06 Другое Генпрокурор США: сотрудничество Apple с Россией угрожает слежке за гражданами

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2020 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru