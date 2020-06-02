2 июня. Mossovetinfo.ru – Российские кинотеатры откроются в середине июля, театры и концертные залы – осенью, сообщил на брифинге вице-премьер российского правительства Дмитрий Чернышенко.



Театры и кинотеатры смогут открыться с соблюдением мер безопасности, в частности будет необходимо соблюдать социальную дистанцию, использовать средства индивидуальной защиты. Для обеспечения социальной дистанции будет использоваться специальная схема рассадки.



Ранее Роспотребнадзор утвердил рекомендации по профилактике коронавирусной инфекции в кинотеатрах, при соблюдении которых кинотеатры могут возобновить работу.