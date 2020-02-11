11 февраля. Mossovetinfo.ru – Китайская студентка, которая была госпитализирована в Тюмени из-за заболевания коронавирусом 2019-nCoV, выписана из больницы после излечения, сообщает РИА Новости со ссылкой на директор Тюменского областного департамента здравоохранения Инну Куликову.



По словам Куликовой, лабораторные исследования показали, что девушка выздоровела. Кроме того, Куликова сообщила, что у всех студентов, который летели с выписавшейся китаянкой анализы на короновирус отрицательные, после окончания карантина они также будут выписаны.



Ранее сообщалось, что в России было выявлено два случая заболевания коронавирусом в Забайкальском крае и Тюменской области. Оба заболевших – граждане Китая. Позднее стало известно, что оба пациента выздоровели и готовятся к выписке.