13 мая. Mossovetinfo.ru – Клинические испытания вакцины от коронавируса начнутся в России в июне, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко на заседании Госдумы.



Ожидается, что по итогам клинических испытаний первые препараты для вакцинации от коронавируса появятся в последней декаде июля.



Кроме того, глава Минздрава сообщил, что в ближайшее время ожидается введение в клиническую практику нескольких препаратов для лечения коронавируса. Ряд из них заменит иностранные препараты, а один из них обладает противовирусной активностью.



На 13 мая в России зафиксирован 242 271 случай заражения коронавирусом. Вылечились 48 003 человека. Умерло 2212 человек.