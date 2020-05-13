13 мая. Mossovetinfo.ru – Клинические испытания вакцины от коронавируса начнутся в России в июне, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко на заседании Госдумы.
Ожидается, что по итогам клинических испытаний первые препараты для вакцинации от коронавируса появятся в последней декаде июля.
Кроме того, глава Минздрава сообщил, что в ближайшее время ожидается введение в клиническую практику нескольких препаратов для лечения коронавируса. Ряд из них заменит иностранные препараты, а один из них обладает противовирусной активностью.
На 13 мая в России зафиксирован 242 271 случай заражения коронавирусом. Вылечились 48 003 человека. Умерло 2212 человек.
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