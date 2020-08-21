21 августа. Mossovetinfo.ru – Клинические испытания вакцины от коронавируса, разработанной научным центром вирусологии и биотехнологии «Вектор», планируется завершить в сентябре 2020 года, сообщает РБК со ссылкой на Роспотребнадзор.
В ведомстве также сообщили, что документы на регистрацию вакцины будут поданы после окончания второго этапа клинических испытаний, в октябре. В ноябре планируется перейти к производству вакцины и проведению третьей фазы испытаний – пострегистрационных клинических исследований.
Президент России Владимир Путин ранее заявил о том, что в России зарегистрирована первая в мире вакцина от коронавируса. Производство вакцины уже началось. Вначале она будет предоставлена медикам и людям из групп риска, а с 1 января 2021 года вакцина поступит в гражданский оборот.
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