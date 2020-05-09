9 мая. Mossovetinfo.ru – Коэффициент распространения коронавируса в России достиг минимального значения с начала пандемии сообщает оперативный штаб.



На 9 мая коэффициент распространения коронавируса опустился до отметки 1,06, а в Москве опустился еще ниже. Рассчет коэффициента проводится по формуле, разработаной Роспотребнадзором.



Коэффициент распространения коронавируса показывает, какое количество людей успевает заразить инфицированный человек до того, как его изолируют.



В России на 9 мая зафиксировано 198 676 случаев заражения коронавирусом. Вылечились 31 916 человек. Умерло 1 827 человек.