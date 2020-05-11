11 мая. Mossovetinfo.ru – Количество проводимых тестов на коронавирус будет доведено до 300 тысяч в сутки, заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания по санитарно-эпидемиологической обстановке.



Путин отметил, что Россия находится в лидерах по числу проводимых тестов, их количество было увеличено на порядок – с 2,5 до 170 тысяч в сутки.