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В России     25.09.2023 08:52

Комитет Совфеда рекомендовал переназначить Зорькина главой Конституционного суда

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Теги:  Зорькин  Конституционный суд  председатель  назначение  Совет Федерации 

24 сентября — Mossovetinfo.ru — Комитет Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству рекомендовал переназначить Зорькина главой Конституционного суда, сообщает Интерфакс.

Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству рекомендовал верхней палате переназначить Валерия Зорькина на должность председателя Конституционного суда РФ. Решение принято на заседании комитета в понедельник.

Пленарное заседание СФ, на котором будет рассмотрен данный вопрос, состоится в понедельник.

Зорькин возглавляет КС РФ с 21 марта 2003 года. Также он занимал этот пост в 1991-1993 годах.

Одной из главных конституционных проблем для государства председатель Конституционного суда России (КС) Валерий Зорькин считает разрешение противоречия между обязанностью гарантировать права и свободы граждан и необходимостью обеспечивать национальную безопасность. По мнению Зорькина, иногда у органов власти может возникнуть «соблазн пойти по пути ограничения прав» для защиты основ конституционного строя. Председатель Конституционного суда в статье «Под знаком Основного Закона», опубликованной в «Российской газете» (28.10.2021г. ), пояснил свое понимание ст. 55 Конституции, которая регулирует вопросы ограничения прав и свобод граждан.

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Теги: 
Зорькин  Конституционный суд  председатель  назначение  Совет Федерации 

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