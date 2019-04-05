5 апреля. Mossovetinfo.ru – Компании «Везет», «Ситимобил» и «Яндекс. Такси» начали тестировать систему обмена данными о совокупном времени водителей такси, сообщает АГН «Москва» со ссылкой на пресс-службу «Яндекса».



Сообщается, что мониторинг проводится в режиме реального времени. «Ситимобил» и «Яндекс. Такси» проводят тестирование системы в Московском регионе и Ярославле, компания «Везет» находится в стадии интеграции системы. В дальнейшем систему планируется распространить на всю страну.



Основная задача новой системы – оперативно получать данные о времени работы водителей и ограничивать доступ к заказам тем водителям, которые находятся на линии слишком долго. Это позволит снизить риски аварий, связанных с усталостью водителей и повысит безопасность работы такси.



Ранее заммэра Москвы Максим Ликсутов заявил, что власти Москвы намерены создать специальную систему, которая не позволит водителям работать более 8 часов. Ликсутов также сообщил, что по итогам предварительных переговоров, основные агрегаторы, работающие в Москве, согласились подключиться к системе.