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В России     05.04.2019 09:05

Компании «Везет», «Ситимобил» и «Яндекс. Такси» начали тестировать систему обмена данными водителей

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Теги:  такси  время работы 

5 апреля. Mossovetinfo.ru – Компании «Везет», «Ситимобил» и «Яндекс. Такси» начали тестировать систему обмена данными о совокупном времени водителей такси, сообщает АГН «Москва» со ссылкой на пресс-службу «Яндекса».

Сообщается, что мониторинг проводится в режиме реального времени. «Ситимобил» и «Яндекс. Такси» проводят тестирование системы в Московском регионе и Ярославле, компания «Везет» находится в стадии интеграции системы. В дальнейшем систему планируется распространить на всю страну.

Основная задача новой системы – оперативно получать данные о времени работы водителей и ограничивать доступ к заказам тем водителям, которые находятся на линии слишком долго. Это позволит снизить риски аварий, связанных с усталостью водителей и повысит безопасность работы такси.

Ранее заммэра Москвы Максим Ликсутов заявил, что власти Москвы намерены создать специальную систему, которая не позволит водителям работать более 8 часов. Ликсутов также сообщил, что по итогам предварительных переговоров, основные агрегаторы, работающие в Москве, согласились подключиться к системе.


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Теги: 
такси  время работы 

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