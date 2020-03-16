16 марта. Mossovetinfo.ru – Конституционный суд признал, что закон о поправке в Конституцию не противоречит неизменяемым статьям основного закона страны, говорится в заключении суда.



Сообщается, что заключение суда окончательно, не подлежит обжалованию, вступает в силу немедленно после его официального опубликования, действует непосредственно и не требует подтверждения другими органами и должностными лицами. Заключение немедленно направляется президенту Российской федерации.



С предложением внести в Конституцию ряд поправок президент России выступил 15 января в ходе оглашения послания к Федеральному собранию. Документ был принят Госдумой в среду, 11 марта, и в тот же день получил одобрение Совета Федерации. Позже парламенты всех регионов России одобрили закон. 14 марта закон был подписан президентом России Владимиром Путиным.



Новый закон будет вынесен на всенародное голосование, которое планируется провести 22 апреля.