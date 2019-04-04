4 апреля. Mossovetinfo.ru – Конституционный суд России рассмотрел запрос группы депутатов Госдумы и вынес определение о том, что повышение пенсионного возраста не противоречит Конституции страны.
В своем запросе, организованном депутатами от КПРФ и ряда других партий, депутаты указывали, что решение о повышении пенсионного возраста «не отвечают общепризнанным критериям социального государства», приняты без необходимых социально-экономических и демографических исследований. По мнению депутатов, повышение пенсионного возраста вызовет негативные социально-экономические и политические последствия.
В своем определении КС РФ постановил, что определение пенсионного возраста является прерогативой законодателей, а представленные материалы свидетельствуют о том, что вопрос о повышении пенсионного возраста основывался на экспертно-аналитической проработке данного вопроса. Также в определении суда указано, что КС РФ не регулирует порядок работы с поправками к законопроектам.
Кроме того, указано, что вопрос о целесообразности повышения пенсионного возраста, предполагающий оценку данного шага и изучение его последствий не входит в компетенцию Конституционного суда.
Закон о пенсионной реформе был принят Госдумой в сентябре 2018 года. Согласно закону, пенсионный возраст в России повышен для мужчин до 65 лет, для женщин – до 60 лет.
17:50 Город (Москва и область) Москва приняла участие в туристической выставке WTM Latin America
17:21 В России Конституционный суд РФ признал законным повышение пенсионного возраста
16:05 Общество Георгий Данелия. Биография
15:39 Город (Москва и область) Программа реновации жилья улучшит качество городской среды в Москве
13:17 Общество Сечин войдет в Фонд поддержки строительства храмов Москвы
21:44 Город (Москва и область) Собянин рассказал о льготах для москвичей старшего возраста
11:16 Общество «Открытая Россия» приняла решение о ликвидации движения
11:01 В мире В Украине проходит голосование на президентских выборах
15:51 Город (Москва и область) Схема движения изменится с 6 по 11 апреля в районе закрытых станций фиолетовой ветки метро
09:45 Город (Москва и область) Станция метро «Каховская» закрылась на реконструкцию
09:31 Город (Москва и область) Участок красной ветки метро закрыт до 6 апреля в связи со строительством БКЛ