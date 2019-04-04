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В России     04.04.2019 17:21

Конституционный суд РФ признал законным повышение пенсионного возраста

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Теги:  Конституционный суд  депутаты  запрос  пенсионная реформа 

4 апреля. Mossovetinfo.ru – Конституционный суд России рассмотрел запрос группы депутатов Госдумы и вынес определение о том, что повышение пенсионного возраста не противоречит Конституции страны.

В своем запросе, организованном депутатами от КПРФ и ряда других партий, депутаты указывали, что решение о повышении пенсионного возраста «не отвечают общепризнанным критериям социального государства», приняты без необходимых социально-экономических и демографических исследований. По мнению депутатов, повышение пенсионного возраста вызовет негативные социально-экономические и политические последствия.

В своем определении КС РФ постановил, что определение пенсионного возраста является прерогативой законодателей, а представленные материалы свидетельствуют о том, что вопрос о повышении пенсионного возраста основывался на экспертно-аналитической проработке данного вопроса. Также в определении суда указано, что КС РФ не регулирует порядок работы с поправками к законопроектам.

Кроме того, указано, что вопрос о целесообразности повышения пенсионного возраста, предполагающий оценку данного шага и изучение его последствий не входит в компетенцию Конституционного суда.

Закон о пенсионной реформе был принят Госдумой в сентябре 2018 года. Согласно закону, пенсионный возраст в России повышен для мужчин до 65 лет, для женщин – до 60 лет.


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Теги: 
Конституционный суд  депутаты  запрос  пенсионная реформа 

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