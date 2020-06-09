10 июня. Mossovetinfo.ru – В России за сутки зафиксировано 8 404 случая заражения коронавирусом в 83 регионах. Всего подтверждено 493 657 случаев во всех 85 регионах. Об этом сообщает оперативный штаб.



Зафиксировано 216 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровело 10 386 человек. За весь период зафиксировано 6 358 летальных исходов, выздоровело 252 783 человека.



Коронавирус. Данные по России по состоянию на утро 10 июня



- Москва - 1195

- Московская область - 735

- Санкт-Петербург - 313

- Нижегородская область - 304

- Свердловская область - 284

- Воронежская область - 242

- Ханты-Мансийский АО - 197

- Ростовская область - 192

- Иркутская область - 182

- Красноярский край - 174

- Челябинская область - 135

- Смоленская область - 132

- Архангельская область - 132

- Пензенская область - 126

- Саратовская область - 117

- Волгоградская область - 116

- Самарская область - 113

- Новосибирская область - 106

- Тульская область - 103

- Ивановская область - 101

- Республика Дагестан - 98

- Пермский край - 93

- Ульяновская область - 91

- Брянская область - 90

- Орловская область - 89

- Ставропольский край - 85

- Тверская область - 83

- Краснодарский край - 81

- Астраханская область - 81

- Республика Башкортостан - 81

- Чувашская Республика - 79

- Республика Бурятия - 79

- Республика Тыва - 79

- Омская область - 79

- Карачаево-Черкесская Республика - 78

- Кабардино-Балкарская Республика - 77

- Белгородская область - 73

- Хабаровский край - 72

- Курская область - 71

- Калужская область - 70

- Забайкальский край - 70

- Тамбовская область - 67

- Республика Коми - 67

- Республика Саха (Якутия) - 67

- Алтайский край - 66

- Рязанская область - 64

- Республика Мордовия - 64

- Ярославская область - 63

- Липецкая область - 61

- Псковская область - 60

- Кировская область - 60

- Оренбургская область - 60

- Владимирская область - 55

- Ленинградская область - 55

- Республика Татарстан - 55

- Ямало-Ненецкий АО - 54

- Приморский край - 52

- Кемеровская область - 48

- Томская область - 48

- Калининградская область - 46

- Новгородская область - 44

- Республика Адыгея - 43

- Республика Марий Эл - 42

- Камчатский край - 41

- Республика Ингушетия - 39

- Республика Северная Осетия - 39

- Амурская область - 39

- Сахалинская область - 34

- Тюменская область - 32

- Мурманская область - 26

- Республика Хакасия - 26

- Костромская область - 24

- Удмуртская Республика - 24

- Республика Калмыкия - 23

- Вологодская область - 22

- Республика Карелия - 20

- Чеченская Республика - 16

- Курганская область - 16

- Республика Алтай - 14

- Магаданская область - 11

- Республика Крым - 11

- Еврейская АО - 6

- Чукотский АО - 2