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В России     10.06.2020 10:39

Коронавирус. Статистика по России. Данные по регионам на 10 июня

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Теги:  коронавирус 

10 июня. Mossovetinfo.ru – В России за сутки зафиксировано 8 404 случая заражения коронавирусом в 83 регионах. Всего подтверждено 493 657 случаев во всех 85 регионах. Об этом сообщает оперативный штаб.

Зафиксировано 216 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровело 10 386 человек. За весь период зафиксировано 6 358 летальных исходов, выздоровело 252 783 человека.

Коронавирус. Данные по России по состоянию на утро 10 июня

- Москва - 1195
- Московская область - 735
- Санкт-Петербург - 313
- Нижегородская область - 304
- Свердловская область - 284
- Воронежская область - 242
- Ханты-Мансийский АО - 197
- Ростовская область - 192
- Иркутская область - 182
- Красноярский край - 174
- Челябинская область - 135
- Смоленская область - 132
- Архангельская область - 132
- Пензенская область - 126
- Саратовская область - 117
- Волгоградская область - 116
- Самарская область - 113
- Новосибирская область - 106
- Тульская область - 103
- Ивановская область - 101
- Республика Дагестан - 98
- Пермский край - 93
- Ульяновская область - 91
- Брянская область - 90
- Орловская область - 89
- Ставропольский край - 85
- Тверская область - 83
- Краснодарский край - 81
- Астраханская область - 81
- Республика Башкортостан - 81
- Чувашская Республика - 79
- Республика Бурятия - 79
- Республика Тыва - 79
- Омская область - 79
- Карачаево-Черкесская Республика - 78
- Кабардино-Балкарская Республика - 77
- Белгородская область - 73
- Хабаровский край - 72
- Курская область - 71
- Калужская область - 70
- Забайкальский край - 70
- Тамбовская область - 67
- Республика Коми - 67
- Республика Саха (Якутия) - 67
- Алтайский край - 66
- Рязанская область - 64
- Республика Мордовия - 64
- Ярославская область - 63
- Липецкая область - 61
- Псковская область - 60
- Кировская область - 60
- Оренбургская область - 60
- Владимирская область - 55
- Ленинградская область - 55
- Республика Татарстан - 55
- Ямало-Ненецкий АО - 54
- Приморский край - 52
- Кемеровская область - 48
- Томская область - 48
- Калининградская область - 46
- Новгородская область - 44
- Республика Адыгея - 43
- Республика Марий Эл - 42
- Камчатский край - 41
- Республика Ингушетия - 39
- Республика Северная Осетия - 39
- Амурская область - 39
- Сахалинская область - 34
- Тюменская область - 32
- Мурманская область - 26
- Республика Хакасия - 26
- Костромская область - 24
- Удмуртская Республика - 24
- Республика Калмыкия - 23
- Вологодская область - 22
- Республика Карелия - 20
- Чеченская Республика - 16
- Курганская область - 16
- Республика Алтай - 14
- Магаданская область - 11
- Республика Крым - 11
- Еврейская АО - 6
- Чукотский АО - 2


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Карта места

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Теги: 
коронавирус 

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