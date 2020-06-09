Другие материалы
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В России
10.06.2020, 10:39
Коронавирус. Статистика по России. Данные по регионам на 10 июня
10 июня. Mossovetinfo.ru – В России за сутки зафиксировано 8 404 случая заражения коронавирусом в 83 регионах. Всего подтверждено 493 657 случаев во всех 85 регионах. Об этом сообщает оперативный ш...
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В России
09.06.2020, 15:56
Архангельская область расторгла контракт на строительство мусорного полигона в Шиесе
9 июня. Mossovetinfo.ru – Власти Архангельской области в одностороннем порядке расторгли договор с ООО «Тхенопарк» на строительство экотехнопарка «Шиес», сообщается на официальном сайте правительст...
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В России
09.06.2020, 10:40
Коронавирус. Статистика по России. Данные по регионам на 9 июня
9 июня. Mossovetinfo.ru – В России за сутки зафиксировано 8 595 случаев заражения коронавирусом в 83 регионах. Всего подтверждено 485 253 случая во всех 85 регионах. Об этом сообщает оперативный ш...