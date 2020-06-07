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В России     07.06.2020 10:38

Коронавирус. Статистика по России. Данные по регионам на 7 июня

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Теги:  коронавирус 

7 июня. Mossovetinfo.ru – В России за сутки зафиксировано 8 984 случая заражения коронавирусом в 84 регионах. Из них 38,5% не имели клинических проявлений болезни. Всего подтверждено 467 673 случая вот всех 85 регионах. Об этом сообщает оперативный штаб.

Зафиксировано 134 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровело 5 343 человека. За весь период зафиксировано 5 859 летальных исходов, выздоровел 226 731 человек.

Коронавирус. Данные по России по состоянию на утро 7 июня

- Москва - 1956
- Московская область - 754
- Санкт-Петербург - 340
- Нижегородская область - 317
- Свердловская область - 240
- Ростовская область - 201
- Иркутская область - 179
- Красноярский край - 165
- Воронежская область - 139
- Ивановская область - 128
- Архангельская область - 122
- Волгоградская область - 119
- Республика Тыва - 118
- Тульская область - 115
- Республика Дагестан - 115
- Челябинская область - 115
- Ханты-Мансийский АО - 115
- Смоленская область - 112
- Саратовская область - 112
- Орловская область - 110
- Новосибирская область - 105
- Пензенская область - 98
- Республика Башкортостан - 96
- Брянская область - 95
- Ульяновская область - 94
- Тверская область - 93
- Ставропольский край - 89
- Самарская область - 88
- Краснодарский край - 87
- Калужская область - 80
- Чувашская Республика - 80
- Республика Саха (Якутия) - 78
- Курская область - 76
- Кабардино-Балкарская Республика - 76
- Карачаево-Черкесская Республика - 75
- Рязанская область - 73
- Ямало-Ненецкий АО - 73
- Забайкальский край - 73
- Белгородская область - 71
- Ярославская область - 70
- Псковская область - 69
- Хабаровский край - 69
- Тамбовская область - 68
- Пермский край - 68
- Оренбургская область - 64
- Алтайский край - 64
- Владимирская область - 63
- Приморский край - 62
- Липецкая область - 61
- Кировская область - 61
- Астраханская область - 60
- Мурманская область - 58
- Республика Татарстан - 54
- Томская область - 54
- Республика Бурятия - 52
- Ленинградская область - 51
- Республика Мордовия - 47
- Республика Коми - 46
- Амурская область - 45
- Новгородская область - 42
- Республика Северная Осетия - 42
- Республика Марий Эл - 42
- Омская область - 42
- Республика Карелия - 41
- Калининградская область - 40
- Камчатский край - 40
- Кемеровская область - 36
- Республика Ингушетия - 35
- Тюменская область - 35
- Удмуртская Республика - 32
- Республика Адыгея - 30
- Вологодская область - 28
- Республика Калмыкия - 19
- Чеченская Республика - 19
- Сахалинская область - 18
- Республика Хакасия - 17
- Магаданская область - 14
- Костромская область - 13
- Республика Крым - 11
- Республика Алтай - 9
- Курганская область - 8
- Еврейская АО - 7
- Чукотский АО - 4
- Севастополь - 2

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Карта места

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Теги: 
коронавирус 

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