Коронавирус. Статистика по России. Данные по регионам на 7 июня

7 июня. Mossovetinfo.ru – В России за сутки зафиксировано 8 984 случая заражения коронавирусом в 84 регионах. Из них 38,5% не имели клинических проявлений болезни. Всего подтверждено 467 673 случая вот всех 85 регионах. Об этом сообщает оперативный штаб.



Зафиксировано 134 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровело 5 343 человека. За весь период зафиксировано 5 859 летальных исходов, выздоровел 226 731 человек.



Коронавирус. Данные по России по состоянию на утро 7 июня



- Москва - 1956

- Московская область - 754

- Санкт-Петербург - 340

- Нижегородская область - 317

- Свердловская область - 240

- Ростовская область - 201

- Иркутская область - 179

- Красноярский край - 165

- Воронежская область - 139

- Ивановская область - 128

- Архангельская область - 122

- Волгоградская область - 119

- Республика Тыва - 118

- Тульская область - 115

- Республика Дагестан - 115

- Челябинская область - 115

- Ханты-Мансийский АО - 115

- Смоленская область - 112

- Саратовская область - 112

- Орловская область - 110

- Новосибирская область - 105

- Пензенская область - 98

- Республика Башкортостан - 96

- Брянская область - 95

- Ульяновская область - 94

- Тверская область - 93

- Ставропольский край - 89

- Самарская область - 88

- Краснодарский край - 87

- Калужская область - 80

- Чувашская Республика - 80

- Республика Саха (Якутия) - 78

- Курская область - 76

- Кабардино-Балкарская Республика - 76

- Карачаево-Черкесская Республика - 75

- Рязанская область - 73

- Ямало-Ненецкий АО - 73

- Забайкальский край - 73

- Белгородская область - 71

- Ярославская область - 70

- Псковская область - 69

- Хабаровский край - 69

- Тамбовская область - 68

- Пермский край - 68

- Оренбургская область - 64

- Алтайский край - 64

- Владимирская область - 63

- Приморский край - 62

- Липецкая область - 61

- Кировская область - 61

- Астраханская область - 60

- Мурманская область - 58

- Республика Татарстан - 54

- Томская область - 54

- Республика Бурятия - 52

- Ленинградская область - 51

- Республика Мордовия - 47

- Республика Коми - 46

- Амурская область - 45

- Новгородская область - 42

- Республика Северная Осетия - 42

- Республика Марий Эл - 42

- Омская область - 42

- Республика Карелия - 41

- Калининградская область - 40

- Камчатский край - 40

- Кемеровская область - 36

- Республика Ингушетия - 35

- Тюменская область - 35

- Удмуртская Республика - 32

- Республика Адыгея - 30

- Вологодская область - 28

- Республика Калмыкия - 19

- Чеченская Республика - 19

- Сахалинская область - 18

- Республика Хакасия - 17

- Магаданская область - 14

- Костромская область - 13

- Республика Крым - 11

- Республика Алтай - 9

- Курганская область - 8

- Еврейская АО - 7

- Чукотский АО - 4

- Севастополь - 2