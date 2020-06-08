8 июня. Mossovetinfo.ru – В России за сутки зафиксировано 8 985 случаев заражения коронавирусом в 83 регионах. Всего подтверждено 476 658 случаев во всех 85 регионах. Об этом сообщает оперативный штаб.
Зафиксировано 112 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровело 3 957 человек. За весь период зафиксирован 5 971 летальный исход, выздоровело 230 688 человек.
Коронавирус. Данные по России по состоянию на утро 8 июня
- Москва - 2001
- Московская область - 751
- Санкт-Петербург - 326
- Нижегородская область - 305
- Свердловская область - 249
- Воронежская область - 228
- Ростовская область - 189
- Красноярский край - 159
- Саратовская область - 137
- Республика Тыва - 131
- Ханты-Мансийский АО - 129
- Челябинская область - 123
- Смоленская область - 122
- Архангельская область - 121
- Ивановская область - 117
- Волгоградская область - 117
- Тульская область - 114
- Республика Дагестан - 112
- Пензенская область - 110
- Новосибирская область - 102
- Орловская область - 97
- Ульяновская область - 97
- Брянская область - 94
- Тверская область - 92
- Калужская область - 89
- Республика Башкортостан - 89
- Ставропольский край - 88
- Краснодарский край - 86
- Чувашская Республика - 86
- Самарская область - 86
- Иркутская область - 85
- Ямало-Ненецкий АО - 83
- Забайкальский край - 80
- Республика Саха (Якутия) - 80
- Кировская область - 78
- Кабардино-Балкарская Республика - 76
- Рязанская область - 75
- Карачаево-Черкесская Республика - 74
- Белгородская область - 73
- Алтайский край - 71
- Ярославская область - 68
- Пермский край - 67
- Приморский край - 67
- Оренбургская область - 66
- Тамбовская область - 65
- Владимирская область - 62
- Курская область - 60
- Липецкая область - 60
- Хабаровский край - 59
- Новгородская область - 58
- Омская область - 58
- Республика Татарстан - 53
- Ленинградская область - 50
- Томская область - 49
- Республика Бурятия - 48
- Мурманская область - 46
- Амурская область - 46
- Республика Мордовия - 45
- Республика Адыгея - 44
- Астраханская область - 44
- Республика Марий Эл - 43
- Камчатский край - 43
- Республика Северная Осетия - 41
- Тюменская область - 39
- Калининградская область - 37
- Псковская область - 37
- Республика Коми - 36
- Кемеровская область - 31
- Вологодская область - 27
- Удмуртская Республика - 27
- Республика Ингушетия - 26
- Костромская область - 25
- Чеченская Республика - 20
- Республика Карелия - 19
- Курганская область - 18
- Сахалинская область - 16
- Республика Крым - 14
- Республика Хакасия - 13
- Магаданская область - 12
- Республика Калмыкия - 11
- Республика Алтай - 8
- Еврейская АО - 4
- Севастополь - 1
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