8 июня. Mossovetinfo.ru – В России за сутки зафиксировано 8 985 случаев заражения коронавирусом в 83 регионах. Всего подтверждено 476 658 случаев во всех 85 регионах. Об этом сообщает оперативный штаб.



Зафиксировано 112 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровело 3 957 человек. За весь период зафиксирован 5 971 летальный исход, выздоровело 230 688 человек.



Коронавирус. Данные по России по состоянию на утро 8 июня



- Москва - 2001

- Московская область - 751

- Санкт-Петербург - 326

- Нижегородская область - 305

- Свердловская область - 249

- Воронежская область - 228

- Ростовская область - 189

- Красноярский край - 159

- Саратовская область - 137

- Республика Тыва - 131

- Ханты-Мансийский АО - 129

- Челябинская область - 123

- Смоленская область - 122

- Архангельская область - 121

- Ивановская область - 117

- Волгоградская область - 117

- Тульская область - 114

- Республика Дагестан - 112

- Пензенская область - 110

- Новосибирская область - 102

- Орловская область - 97

- Ульяновская область - 97

- Брянская область - 94

- Тверская область - 92

- Калужская область - 89

- Республика Башкортостан - 89

- Ставропольский край - 88

- Краснодарский край - 86

- Чувашская Республика - 86

- Самарская область - 86

- Иркутская область - 85

- Ямало-Ненецкий АО - 83

- Забайкальский край - 80

- Республика Саха (Якутия) - 80

- Кировская область - 78

- Кабардино-Балкарская Республика - 76

- Рязанская область - 75

- Карачаево-Черкесская Республика - 74

- Белгородская область - 73

- Алтайский край - 71

- Ярославская область - 68

- Пермский край - 67

- Приморский край - 67

- Оренбургская область - 66

- Тамбовская область - 65

- Владимирская область - 62

- Курская область - 60

- Липецкая область - 60

- Хабаровский край - 59

- Новгородская область - 58

- Омская область - 58

- Республика Татарстан - 53

- Ленинградская область - 50

- Томская область - 49

- Республика Бурятия - 48

- Мурманская область - 46

- Амурская область - 46

- Республика Мордовия - 45

- Республика Адыгея - 44

- Астраханская область - 44

- Республика Марий Эл - 43

- Камчатский край - 43

- Республика Северная Осетия - 41

- Тюменская область - 39

- Калининградская область - 37

- Псковская область - 37

- Республика Коми - 36

- Кемеровская область - 31

- Вологодская область - 27

- Удмуртская Республика - 27

- Республика Ингушетия - 26

- Костромская область - 25

- Чеченская Республика - 20

- Республика Карелия - 19

- Курганская область - 18

- Сахалинская область - 16

- Республика Крым - 14

- Республика Хакасия - 13

- Магаданская область - 12

- Республика Калмыкия - 11

- Республика Алтай - 8

- Еврейская АО - 4

- Севастополь - 1