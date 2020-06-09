9 июня. Mossovetinfo.ru – 8 июня. Mossovetinfo.ru – В России за сутки зафиксировано 8 595 случаев заражения коронавирусом в 83 регионах. Всего подтверждено 485 253 случая во всех 85 регионах. Об этом сообщает оперативный штаб.



Зафиксирован 171 летальный исход. За сутки в России полностью выздоровело 11 709 человек. За весь период зафиксировано 6 142 летальных исхода, выздоровело 236 714 человек.



Коронавирус. Данные по России по состоянию на утро 8 июня



- Москва - 1572

- Московская область - 739

- Санкт-Петербург - 318

- Нижегородская область - 292

- Свердловская область - 242

- Воронежская область - 220

- Иркутская область - 206

- Ростовская область - 187

- Красноярский край - 157

- Ханты-Мансийский АО - 149

- Смоленская область - 143

- Челябинская область - 143

- Пензенская область - 138

- Орловская область - 125

- Саратовская область - 115

- Тульская область - 109

- Ивановская область - 108

- Республика Дагестан - 107

- Новосибирская область - 104

- Мурманская область - 98

- Республика Тыва - 97

- Архангельская область - 96

- Республика Башкортостан - 96

- Ульяновская область - 94

- Брянская область - 93

- Волгоградская область - 92

- Калужская область - 91

- Краснодарский край - 89

- Ставропольский край - 86

- Чувашская Республика - 85

- Тверская область - 84

- Астраханская область - 83

- Забайкальский край - 83

- Рязанская область - 76

- Белгородская область - 75

- Кабардино-Балкарская Республика - 75

- Карачаево-Черкесская Республика - 75

- Омская область - 75

- Республика Саха (Якутия) - 75

- Алтайский край - 68

- Ярославская область - 67

- Республика Мордовия - 66

- Тамбовская область - 65

- Пермский край - 65

- Хабаровский край - 65

- Оренбургская область - 64

- Липецкая область - 60

- Курская область - 58

- Приморский край - 58

- Ямало-Ненецкий АО - 56

- Владимирская область - 54

- Республика Татарстан - 54

- Ленинградская область - 49

- Амурская область - 48

- Республика Марий Эл - 47

- Томская область - 47

- Республика Адыгея - 46

- Самарская область - 46

- Камчатский край - 46

- Калининградская область - 45

- Новгородская область - 45

- Республика Бурятия - 44

- Республика Северная Осетия - 40

- Кировская область - 40

- Псковская область - 37

- Тюменская область - 34

- Кемеровская область - 34

- Республика Ингушетия - 31

- Костромская область - 27

- Республика Коми - 26

- Вологодская область - 26

- Удмуртская Республика - 24

- Республика Хакасия - 24

- Республика Карелия - 23

- Чеченская Республика - 19

- Сахалинская область - 12

- Республика Алтай - 10

- Магаданская область - 9

- Курганская область - 8

- Республика Крым - 8

- Чукотский АО - 4

- Еврейская АО - 3

- Республика Калмыкия - 1



