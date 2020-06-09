9 июня. Mossovetinfo.ru – 8 июня. Mossovetinfo.ru – В России за сутки зафиксировано 8 595 случаев заражения коронавирусом в 83 регионах. Всего подтверждено 485 253 случая во всех 85 регионах. Об этом сообщает оперативный штаб.
Зафиксирован 171 летальный исход. За сутки в России полностью выздоровело 11 709 человек. За весь период зафиксировано 6 142 летальных исхода, выздоровело 236 714 человек.
Коронавирус. Данные по России по состоянию на утро 8 июня
- Москва - 1572
- Московская область - 739
- Санкт-Петербург - 318
- Нижегородская область - 292
- Свердловская область - 242
- Воронежская область - 220
- Иркутская область - 206
- Ростовская область - 187
- Красноярский край - 157
- Ханты-Мансийский АО - 149
- Смоленская область - 143
- Челябинская область - 143
- Пензенская область - 138
- Орловская область - 125
- Саратовская область - 115
- Тульская область - 109
- Ивановская область - 108
- Республика Дагестан - 107
- Новосибирская область - 104
- Мурманская область - 98
- Республика Тыва - 97
- Архангельская область - 96
- Республика Башкортостан - 96
- Ульяновская область - 94
- Брянская область - 93
- Волгоградская область - 92
- Калужская область - 91
- Краснодарский край - 89
- Ставропольский край - 86
- Чувашская Республика - 85
- Тверская область - 84
- Астраханская область - 83
- Забайкальский край - 83
- Рязанская область - 76
- Белгородская область - 75
- Кабардино-Балкарская Республика - 75
- Карачаево-Черкесская Республика - 75
- Омская область - 75
- Республика Саха (Якутия) - 75
- Алтайский край - 68
- Ярославская область - 67
- Республика Мордовия - 66
- Тамбовская область - 65
- Пермский край - 65
- Хабаровский край - 65
- Оренбургская область - 64
- Липецкая область - 60
- Курская область - 58
- Приморский край - 58
- Ямало-Ненецкий АО - 56
- Владимирская область - 54
- Республика Татарстан - 54
- Ленинградская область - 49
- Амурская область - 48
- Республика Марий Эл - 47
- Томская область - 47
- Республика Адыгея - 46
- Самарская область - 46
- Камчатский край - 46
- Калининградская область - 45
- Новгородская область - 45
- Республика Бурятия - 44
- Республика Северная Осетия - 40
- Кировская область - 40
- Псковская область - 37
- Тюменская область - 34
- Кемеровская область - 34
- Республика Ингушетия - 31
- Костромская область - 27
- Республика Коми - 26
- Вологодская область - 26
- Удмуртская Республика - 24
- Республика Хакасия - 24
- Республика Карелия - 23
- Чеченская Республика - 19
- Сахалинская область - 12
- Республика Алтай - 10
- Магаданская область - 9
- Курганская область - 8
- Республика Крым - 8
- Чукотский АО - 4
- Еврейская АО - 3
- Республика Калмыкия - 1
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