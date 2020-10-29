29 октября. Mossovetinfo.ru – За прошедшие сутки в России выявлено 17 717 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб.
Это максимальное количество новых случаев заражения, зафиксированное за сутки за все время пандемии. Предыдущий рекорд был зафиксирован 25 ноября, когда за сутки было выявлено 17 347 новых случаев заражения.
Кроме того, третий день подряд в России обновляется антирекорд по количеству умерших за сутки от коронавируса: за прошедшие сутки скончалось 366 человек.
Также сообщается, что за сутки от коронавируса вылечились 14 740 человек из числа ранее заболевших.
Всего с начала пандемии в России было выявлено 1 581 693 случая заражения коронавирусом. 1 186 041 человек выздоровел, 27 301 человек скончался.
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