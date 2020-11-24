24 ноября. Mossovetinfo.ru – Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что введенные в России ограничения из-за коронавируса вероятно необходимо будет сохранить до наступления теплой весны.



«Новая нормальность. Так мы будем жить еще какое-то время. Скорее всего, мы будем должны беречься также до теплой весны», - приводит слова Поповой ТАСС.



Также глава Роспотребнадзора заявила, что до конца года россиянам необходимо будет отказаться от поездок в дальние страны.



Ранее сообщалось, что в России установлен суточный рекорд по числу умерших от коронавируса.