24 ноября. Mossovetinfo.ru – Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что введенные в России ограничения из-за коронавируса вероятно необходимо будет сохранить до наступления теплой весны.
«Новая нормальность. Так мы будем жить еще какое-то время. Скорее всего, мы будем должны беречься также до теплой весны», - приводит слова Поповой ТАСС.
Также глава Роспотребнадзора заявила, что до конца года россиянам необходимо будет отказаться от поездок в дальние страны.
Ранее сообщалось, что в России установлен суточный рекорд по числу умерших от коронавируса.
14:27 Происшествия Один человек погиб, трое ранены в результате ДТП на северо-западе Москвы
13:59 В России Коронавирусные ограничения, вероятно, сохранятся в России до прихода теплой весны - Попова
13:44 Город (Москва и область) Как изменятся тарифы на ЖКУ в Москве в 2021 году
12:36 Власть СР предложила выплачивать студентам по 500 тысяч рублей после окончания ВУЗа
11:38 В России Массовая вакцинация от коронавируса начнется в России с 2021 года
09:03 Город (Москва и область) C 21 ноября на год закрыт вестибюль станции метро «Новослободская»
12:56 Город (Москва и область) За три года квартиры по реновации получат около 120 тысяч москвичей
09:34 Город (Москва и область) Кабинеты для ПЦР-тестирования в Москве теперь работают дольше
21:34 Город (Москва и область) Полностью закрывать рестораны в Москве не планируется - власти
14:18 Другое Московские футбольные клубы будут согласовывать с властями число болельщиков на трибунах
14:18 Город (Москва и область) Ресторанам и кафе Москвы запретили обслуживать посетителей в ночное время