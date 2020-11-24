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В России     24.11.2020 13:59

Коронавирусные ограничения, вероятно, сохранятся в России до прихода теплой весны - Попова

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Теги:  Роспотребнадзор  Анна Попова  ограничения  коронавирус 

24 ноября. Mossovetinfo.ru – Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что введенные в России ограничения из-за коронавируса вероятно необходимо будет сохранить до наступления теплой весны.

«Новая нормальность. Так мы будем жить еще какое-то время. Скорее всего, мы будем должны беречься также до теплой весны», - приводит слова Поповой ТАСС.

Также глава Роспотребнадзора заявила, что до конца года россиянам необходимо будет отказаться от поездок в дальние страны.

Ранее сообщалось, что в России установлен суточный рекорд по числу умерших от коронавируса.


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Теги: 
Роспотребнадзор  Анна Попова  ограничения  коронавирус 

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