Другие материалы
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В России
23.09.2018, 16:30
Краснодар официально стал городом-миллионником
23 сентября. Mossovetinfo.ru – Краснодар официально стал городом-миллионником, свидетельство об этом было вручено мэру города Евгению Первышеву главой краснодарского отделения Росстата Татьяной Кур...
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В России
21.09.2018, 09:52
В России начали принимать предзаказы на новые модели iPhone
21 сентября. Mossovetinfo.ru – С 21 сентября в России стартую предзаказы на новые модели смартфонов Apple: iPhone XS и iPhone XS Max сообщают ведущие ритейлеры России. Цены на iPhone XS буду...
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В России
20.09.2018, 10:55
С 2019 года в России появятся новые автомобильные номера
20 сентября. Mossovetinfo.ru – С 1 января 2019 года в России появятся новые автомобильные номера, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на новый ГОСТ, уже утвержденный приказом Росстандарта. Согл...