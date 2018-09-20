23 сентября. Mossovetinfo.ru – Краснодар официально стал городом-миллионником, свидетельство об этом было вручено мэру города Евгению Первышеву главой краснодарского отделения Росстата Татьяной Курняковой, сообщается на официальном сайте администрации Краснодара.



Краснодар стал 16-м городом-миллионником в России. Другие города, в которых количество населения превышает миллион человек, это Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Омск Красноярск, Екатеринбург, Челябинск, Уфа, Пермь, Казань, Нижний Новгород, Самара, Волгоград, Ростов-на-Дону и Воронеж.