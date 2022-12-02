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В России     02.12.2022 13:43

Кремль ответил на условия Байдена для переговоров по Украине

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Теги:  Украина  СВО  Россия  США  Байден  Песков  переговоры 

2 декабря, Mossovetinfo.ru - США не признают новые территории в составе России и требуют покинуть Украину, это осложняет «поиск почвы для взаимного обсуждения», сказал Дмитрий Песков.

Накануне Президент США Джо Байден назвал условием переговоров с Москвой по Украине уход российских военных. Это «осложняет поиск почвы для обсуждения», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Он (Байден - ред.) считает, что это (уход России) и есть демонстрация того, что Путин готов к переговорам. Это меняет суть. США не признают новую территорию в составе Российской Федерации, и, конечно, это осложняет поиск почвы для взаимного обсуждения», — сказал Песков.

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Теги: 
Украина  СВО  Россия  США  Байден  Песков  переговоры 

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