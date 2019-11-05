5 ноября. Mossovetinfo.ru – Ряд крупнейших российских банков с широкой региональной сетью отказывается принимать материнский капитал в качестве взноса по льготной ипотеке для семей с детьми, сообщают «Известия».
Сообщается, что жалобы на отказ принимать маткапитал в качестве взноса по ипотеке появились на специализированных форумах и в колл-центрах банков. Среди банков, которые не хотят принимать маткапитал называют ВТБ, Сбербанк, Газпромбанк, Россельхозбанк, Райффайзенбанк, МКБ и Совкомбанк.
Банки объясняют такую позицию тем, что застройщики не желают ждать несколько месяцев, пока ПФР переведет им средства материнского капитала. При этом в Сбербанке заявили, что готовы принимать материнский капитал в качестве взноса по льготной ипотеке для семей с детьми, в случае, если застройщик соглашается ждать поступления средств от ПФР.
При этом ряд не очень крупных банков принимает материнский капитал в качестве оплаты взноса по ипотеке. В таких случаях банки платят застройщику из собственных средств, а потом ждут перечисления средств из ПФР.
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