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В России     05.11.2019 11:16

Крупнейшие российские банки отказываются принимать маткапитал как взнос по ипотеке

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Теги:  банки  ипотека  материнский капитал 

5 ноября. Mossovetinfo.ru – Ряд крупнейших российских банков с широкой региональной сетью отказывается принимать материнский капитал в качестве взноса по льготной ипотеке для семей с детьми, сообщают «Известия».

Сообщается, что жалобы на отказ принимать маткапитал в качестве взноса по ипотеке появились на специализированных форумах и в колл-центрах банков. Среди банков, которые не хотят принимать маткапитал называют ВТБ, Сбербанк, Газпромбанк, Россельхозбанк, Райффайзенбанк, МКБ и Совкомбанк.

Банки объясняют такую позицию тем, что застройщики не желают ждать несколько месяцев, пока ПФР переведет им средства материнского капитала. При этом в Сбербанке заявили, что готовы принимать материнский капитал в качестве взноса по льготной ипотеке для семей с детьми, в случае, если застройщик соглашается ждать поступления средств от ПФР.

При этом ряд не очень крупных банков принимает материнский капитал в качестве оплаты взноса по ипотеке. В таких случаях банки платят застройщику из собственных средств, а потом ждут перечисления средств из ПФР.


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Теги: 
банки  ипотека  материнский капитал 

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