21 декабря. Mossovetinfo.ru - Благодаря реализации федерального плана по устойчивому водоснабжению, Крым к 2024 году получит полную водную автономию, заявил на заседании Госсовета Республики Крым глава крымского парламента Владимир Константинов.



В ходе ежегодной пресс-конференции в четверг, 17 декабря, президент России Владимир Путин заявил, что при решении вопросов водоснабжения Крыма власти не будут экономить.



Константинов отметил, что при реализации федерального плана по устойчивому водоснабжению полуострова будут использованы различные технические новации, в том числе такие, как опреснение воды, чего раньше в Крыму никогда не было.



«Крым получит водную автономию, так как мы получили продуктовую, транспортную, энергетическую безопасность. Так теперь у нас будет и полная водная автономия», - приводит слова Константинова РИА Новости.



Ранее 85% водных потребностей Крыма обеспечивались Украиной за счет днепровской воды, идущей в Крым через Северо-Крымский канал. Однако, после воссоединения Крыма с Россией, украинская сторона в одностороннем порядке прекратила поставки воды в Крым.



В этой связи в Крыму начали бурить дополнительные скважины, кроме того, водяные потребности обеспечивались за счет водохранилищ естественного наполнения. Однако в этом году, в связи с небольшим количеством осадков они обмелели. В результате в ряде районов Крыма власти были вынуждены ввести жесткий график подачи воды.



Проблемы с водой отмечены в Симферополе, Симферопольском и Бахчисарайском районах, в Алуште, Ялте, Белогорске и Евпатории.



Премьер-министр России Михаил Мишустин ранее заявил, что на модернизацию системы водоснабжения Крыма будет выделено порядка 50 миллиардов рублей, большая часть которых - из федерального бюджета.