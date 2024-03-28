В Крыму не будет Парада Победы и шествий «Бессмертного полка» на 9 мая

19 апреля — Mossovetinfo.ru —В Республики Крым на 9 мая отменили парад и шествия «Бессмертного полка» на 9 Мая. Об этом сообщил крымский губернатор Сергей Аксенов. Около десяти российских регионов сообщили, что сократят программу празднования 9 Мая. В Москве парад состоится.



«Проведение 9 мая военного парада и шествия „Бессмертного полка“ в Республике Крым не планируется», — написал Сергей Аксенов у себя в telegram-канале. Глава региона уточнил, что это связано с обеспечением безопасности населения полуострова. Также губернатор заявил, что в Республике все равно почтят память героев Великой Отечественной войны.



Президент России Владимир Путин 18 апреля провел встречу с главой Крыма Сергеем Аксеновым по видеосвязи. Глава государства подчеркнул, что ситуация в Крыму на сегодняшний день стабильная и хорошо развивается. Экономика региона постепенно растет, а одним из ее главных локомотивов является строительство. Также Президент России поддержал переизбрание Сергея Аксенова на посту главы республики Крым.