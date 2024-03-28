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19.04.2024, 10:07
В Крыму не будет Парада Победы и шествий «Бессмертного полка» на 9 мая
19 апреля — Mossovetinfo.ru —В Республики Крым на 9 мая отменили парад и шествия «Бессмертного полка» на 9 Мая. Об этом...
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31.03.2024, 09:36
Путин подписал указ о весеннем призыве в армию
31 марта — Mossovetinfo.ru —— Президент России подписал указ о весеннем призыве в армию, который продлится с 1 апреля...
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28.03.2024, 10:07
Путин призвал беречь единство российского народа
28 марта — Mossovetinfo.ru —— Необходимо бережно относиться к единству российского народа. Об этом президент Владим...