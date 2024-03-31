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В России
20.04.2024, 09:25
50 БпЛА уничтожены и перехвачены средствами ПВО в течении ночи на 20 апреля
20 апреля — Mossovetinfo.ru — "В течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить ряд террористи...
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В России
19.04.2024, 10:07
В Крыму не будет Парада Победы и шествий «Бессмертного полка» на 9 мая
19 апреля — Mossovetinfo.ru —В Республики Крым на 9 мая отменили парад и шествия «Бессмертного полка» на 9 Мая. Об этом...
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31.03.2024, 09:36
Путин подписал указ о весеннем призыве в армию
31 марта — Mossovetinfo.ru —— Президент России подписал указ о весеннем призыве в армию, который продлится с 1 апреля...