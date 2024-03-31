50 БпЛА уничтожены и перехвачены средствами ПВО в течении ночи на 20 апреля

20 апреля — Mossovetinfo.ru — "В течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить ряд террористических атак с применением БпЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", - сообщает Минобороны РФ в своем телеграм-канале утром 20 апреля.



"Дежурными средствами ПВО были уничтожены и перехвачены пятьдесят украинских БпЛА из которых: двадцать шесть – над территорией Белгородской области; десять – над территорией Брянской области; восемь – над территорией Курской области; два – над Тульской областью и по одному – над территориями Смоленской, Рязанской, Калужской и Московской областей", - говорится в сообщении.