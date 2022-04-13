Кудрин полагает, что инфляция в России по итогам 2022 года может достичь 20%

13 апреля. Mossovetinfo.ru - Глава Счётной палаты России Алексей Кудрин, выступая 13 апреля с отчетом о работе контрольного ведомства за 2021 год в Совете Федерации, заявил, что инфляция в России по итогам текущего года может составить от 17% до 20%.



В то же время накануне, по данным (материалам) Банка России, стало известно, что реальный эффективный курс рубля в марте снизился на 17,5%.