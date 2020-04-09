9 апреля. Mossovetinfo.ru – Курс доллара на торгах на Московской бирже упал ниже 74 рублей впервые с 17 марта, следует из данных торгов.
В настоящий момент цена доллара приближается к 73 рублям.
Также снижается курс евро, которые впервые с 13 марта опустился до 81 рубля.
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