9 апреля. Mossovetinfo.ru – Курс доллара на торгах на Московской бирже упал ниже 74 рублей впервые с 17 марта, следует из данных торгов.



В настоящий момент цена доллара приближается к 73 рублям.



Также снижается курс евро, которые впервые с 13 марта опустился до 81 рубля.