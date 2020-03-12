12 марта. Mossovetinfo.ru – В ходе торгов на Московской бирже курс доллара поднялся выше 75 рублей впервые с февраля 2016 года, следует из данных торгов.



К 15:00 курс доллара составил 75,14 рубля, что на 2,19 рубля выше, чем при закрытии торгов днем ранее.



Курс евро вырос на 2,25 рубля и составил 84,4025 рубля.



Официальный курс доллара, установленный Центробанком на пятницу, 13 марта, составил 74,0274 рубля за доллар, курс евро - 83,6584 рубля за евро.